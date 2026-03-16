Chelsea-Captain Reece James hat es wieder erwischt

Der englische Abwehrspieler Reese James fehlt seinem Klub Chelsea und auch der englischen Nationalmannschaft in den kommenden Wochen.

Der 26-Jährige hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und fällt voraussichtlich mehrere Wochen aus. Somit wird James in den kommenden Premier League-Spielen und auch in der Champions League beim Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG fehlen. Zudem kann er vom englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel nicht für die Testspiele gegen Uruguay und Japan Ende März berücksichtigt werden.

James hatte in der Vergangenheit immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen. In dieser Saison blieben die grösseren Blessuren bislang aus. Nun muss der gebürtige Londoner aber wieder kürzertreten.