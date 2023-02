Chelsea darf für die Champions League nur 3 von 8 Neuzugängen registrieren

Der FC Chelsea hat im Winter für seine acht Neuzugänge beinahe 350 Mio. Euro ausgegeben. In der Champions League können für die K.o.-Phase aber gerade einmal drei der Neuen registriert werden.

Dieses Limit hat die UEFA definitiert: Mehr als drei nicht im eigenen Verein ausgebildete Spieler dürfen für den Wettbewerb für den weiteren Verlauf im Winter nicht registriert werden. Chelsea muss also auswählen: Rechtsverteidiger Malo Gusto wurde bis im Sommer an Olympique Lyon zurückverliehen und ist deshalb keine Option. Die Qual der Wahl besteht dennoch. Nur drei der sieben Profis Enzo Fernandez (von Benfica), Mykhaylo Mudryk (aus Donezk), Joao Felix (Atletico), Benoit Badiashile (Monaco), Noni Madueke (Eindhoven), Andrey Santos (Vasco da Gama) und David Datro Fofana (Molde) könnten in der Königsklasse mittun. Dort treffen die Londoner am 15. Februar und 7. März im Achtelfinal auf Borussia Dortmund.

psc 1 Februar, 2023 09:50