Chelsea bindet Trevoh Chalobah für mehr als 6 Jahre

Der FC Chelsea gibt am Freitag die Vertragsverlängerung mit Innenverteidiger Trevoh Chalobah bekannt.

Der 23-jährige Engländer stammt aus der eigenen Jugend und hat sich in dieser Saison unter dem neuen Trainer Graham Potter einen Stammplatz in der zentralen Abwehr erobert. Chalobah verlängert bei Chelsea gleich bis 2028 und sieht seine Zukunft sehr langfristig an der Stamford Bridge.

psc 25 November, 2022 13:08