Chelsea-Neuzugang Saul Niguez erhält Sonderlob von Thomas Tuchel

Die Hinrunde war für den spanischen Mittelfeldspieler Saul Niguez zum Vergessen: Nach seinem leihweisen Wechsel von Atlético zum FC Chelsea fand er den Tritt nie. Nun scheint er die Kurve aber doch noch zu kratzen.

Der 27-jährige Spielmacher war beim 2:0-Sieg im League Cup gegen Tottenham am Mittwoch der Motor in der Schaltzentrale der Blues und bester Mann auf dem Platz. Nach dem Spiel gab es sehr lobende Worte von Trainer Thomas Tuchel in Richtung Niguez: “Er ist glücklicher und freier im Training, das sehe ich jeden Tag. Als er gegen Wolverhampton eingewechselt wurde, hat er bereits besser gespielt. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen, er macht Fortschritte und übernimmt Verantwortung. Heute war ein wichtiger Moment für ihn, ich habe das Gefühl, dass er die Erfahrungen, die er am Anfang gemacht hat, verdaut hat. Er ist nicht der erste Spieler, der mit der Umstellung zu kämpfen hat. Er macht gute Dinge, weil er voll konzentriert ist und sich voll für die Mannschaft einsetzt. Deshalb bin ich mit seiner Leistung sehr zufrieden. Heute war ein grosser Schritt für ihn.”

Der Spanier darf sich berechtigte Hoffnungen machen, künftig auch in der Premier League endlich regelmässig zum Zug zu kommen. Dort lief er in der bisherigen Saison nur fünfmal auf.

psc 6 Januar, 2022 12:02