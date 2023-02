Chelsea-Verteidiger Thiago Silva hat über seine Zukunft entschieden

Der brasilianische Abwehrspieler Thiago Silva spielt auch mit 38 Jahren auf absolutem Topniveau wie er Woche für Woche bei Chelsea und zwischenzeitlich auch in der Seleçao unter Beweis steht. Wie und wo es für den Routinier weitergeht, scheint klar.

Der Innenverteidiger spielt mittlerweile seit zweieinhalb Jahren an der Stamford Bridge und will auch weiterhin da aktiv sein. «Wir sprechen miteinander. Wahrscheinlich wird alles in den nächsten paar Tagen geschehen. Meine Absicht, und auch jene des Vereins ist es, zusammenzubleiben. Ich weiss, dass der Verein mich momentan braucht. Ich bin da, um den Jungen zu helfen. Und ich weiss, dass ich mit meiner Erfahrung, beim Prozess der Rekonstruktion des Klubs helfen kann. Ich bin bereit dies zu tun und weiss, dass die Verantwortung gross ist», sagt Thiago Silva im Gespräch mit «ESPN».

Somit scheint ziemlich klar, dass der erfahrene Abwehrrecke auch nächste Saison für die Blues aufläuft. In der laufenden Spielzeit lief er für Chelsea bereits 23-mal auf.

psc 2 Februar, 2023 12:09