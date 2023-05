Chelseas Loftus-Cheek ist Milans Top-Transferziel

Ruben Loftus-Cheek hat für den FC Chelsea in der laufenden Saison 30 Pflichtspiele bestritten, 20 davon in der Startelf. Im Sommer könnten sich die Wege jedoch trennen. Denn laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano gilt der 27-Jährige bei der AC Mailand als Top-Transferziel.

Als Ablöse stehen 25 Millionen Euro im Raum und der zehnfache englische Nationalspieler würde den Schritt nach Mailand gerne tätigen. Noch steht aber aus, ob die Gespräche zwischen Chelsea und Milan zum Erfolg führen.

AC Milan consider Ruben Loftus-Cheek as a priority target, talks will continue soon with Chelsea and also player's camp. RLC, keen on the move. 🔴⚫️ #CFC

Understand it'd be a permanent move with clubs in talks over crucial details of the deal. pic.twitter.com/I61h84jtcI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2023