Corona-Alarm bei Chelsea: N’Golo Kanté ist positiv

Der FC Chelsea muss vorläufig auf seinen Mittelfeldspieler N’Golo Kanté verzichten.

Wie Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz am Dienstag enthüllt, wurde der 30-jährige Franzose positiv auf Covid-19 getestet. Damit fällt Kanté für das Champions League-Spiel gegen Juventus am Mittwoch und auch die Ligapartie gegen Southampton am Samstag aus. Auch seine Reise zur Équipe tricolore Anfang Oktober ist in Gefahr. Am 7. Oktober trifft Frankreich im Halbfinal der Nations League auf Belgien.

psc 28 September, 2021 15:38