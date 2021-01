Drinkwater – von London an den Bosporus

Der FC Chelsea gibt wohl in Kürze einen Abgang bekannt. Danny Drinkwater zieht es von der Insel in die Türkei.

Danny Drinkwater bricht noch im Januar erneut mit dem FC Chelsea. Nach Informationen der “Daily Mail” ist der Mittelfeldspieler bereits in Istanbul angekommen und wird dort im Laufe des heutigen Samstags seine Zusammenarbeit mit Kasimpasa unter Dach und Fach bringen. Vollzogen werde eine Leihe bis Ende Saison.

Drinkwater zählt in der laufenden Spielzeit keine einzige Spielminute für die Profimannschaft der Blues. Lediglich vier Begegnungen für das U23-Team sind in seiner persönlichen Statistik festgehalten. Zuletzt war Drinkwater an den FC Burnley und Aston Villa verliehen.

Übrigens trifft der 30-Jährige in der türkischen Metropole mit Florent Hadergjonaj auf einen gebürtigen Schweizer. Der ehemalige YB-Star ist Stammspieler auf der rechten Aussenbahn.

aoe 16 Januar, 2021 11:40