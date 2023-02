Enzo Fernandez bestreitet Medizincheck für möglichen Chelsea-Wechsel

Der FC Chelsea ist mit einer Delegation nach Lissabon gereist, um weiter an einem Transfer von Enzo Fernandez zu arbeiten. Dieser soll den notwendigen Medizincheck bestreiten, auch wenn zwischen den Klubs noch keine Einigung besteht.

Chelsea ist laut «Sky Sports» zwar bereit, die von Benfica geforderten 120 Mio. Euro für den argentinischen Weltmeister zu zahlen, bezüglich der Zahlmodalitäten gibt es aber noch Differenzen: Benfica möchte möglichst viel Geld sofort erhalten, Chelsea ist eher an einer längerfristigen Ratenzahlung und einem höheren Anteil an Boni interessiert. Enzo Fernandez selbst ist weiterhin auf einen Wechsel in die Premier League zu hoffen und soll dies den Verantwortlichen von Benfica auch mitgeteilt haben. Die notwendigen medizinischen Untersuchungen wird er vorsorglich wohl absolvieren.

psc 31 Januar, 2023 16:59