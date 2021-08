Fix: Tiemoué Bakayoko kehrt zu Milan zurück

Der AC Mailand nimmt den französischen Mittelfeldspieler Tiemoué Bakayoko zum zweiten Mal unter Vertrag.

Nach einer Leihe in der Saison 2018/19 wird der Chelsea-Profi nun erneut ausgeliehen. Diesmal sogar für zwei Spielzeiten bis 2023. Eine Kaufpflicht greift, wenn bestimmte Konditionen erfüllt sind. In der vergangenen Saison war Bakayoko ebenfalls in die Serie A ausgeliehen, da noch an Napoli.

psc 30 August, 2021 17:47