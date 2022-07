Hakim Ziyech vertritt sich ab jetzt selbst

Hakim Ziyech hat die Entscheidung bekanntgegeben, sich von seinem langjährigen Berater zu trennen. Der Offensivstar des FC Chelsea vertritt sich nun selbst.

Hakim Ziyech lässt sich nicht mehr von seinem Berater Nakhli Mondial vertreten. “Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem ich das Gefühl habe, dass es an der Zeit ist, die volle Kontrolle über meine berufliche Zukunft zu übernehmen”, schreibt Ziyech auf Instagram. “Ich möchte, dass die Verhandlungen und Entscheidungen über meine Karriere jetzt von mir getroffen werden. Von nun an werden mein Team und ich zusammen mit unseren Rechtsvertretern die geschäftliche Seite der Dinge regeln.”

Ziyech folgt damit prominenten Beispielen. Joshua Kimmich hatte seinen letzten Vertrag beim FC Bayern ebenfalls selbst ausgehandelt und liess sich nur in Detailfragen von einem Rechtsanwalt beraten. Auch Kevin De Bruyne von Manchester City ist diesen Weg gegangen.

Als sein neuer Berater hat Ziyech alle Hände voll zu tun. Gerüchten zufolge möchte der 29-Jährige den FC Chelsea in diesem Sommer verlassen. Konkretes Interesse soll der AC Mailand signalisieren.

aoe 9 Juli, 2022 15:08