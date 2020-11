Inter Miami plant Transfer von Giroud

Zieht es Olivier Giroud im Winter weg vom FC Chelsea? Offenbar will sich MLS-Klub Inter Miami um den französischen Weltmeister bemühen.

Beim FC Chelsea nimmt Olivier Giroud nur eine Reservistenrolle ein. Der Franzose stand erst in sieben Saisonspielen 157 Spielminuten auf dem Rasen. Sein Berater Michael Manuello betonte kürzlich gegenüber “Footmercato”: “Heute sucht er nicht nur nach Spielzeit, sondern auch nach Spaß, Lebensqualität und Nervenkitzel. Wenn er also jemals etwas Neues entdecken kann, wird er sich für etwas Neues entscheiden, es wird für ihn wichtiger sein zu leben. (…) Das Ideal wäre eher, dass er eine andere Kultur entdeckt, einen anderen Überblick erhält.”

Laut dem britischen Boulevardblatt “Mirror” könnte der Angreifer dies genau in der USA finden. Demnach seien Klubbesitzer David Beckham von Inter Miami bemüht, den 34-Jährigen bereits im Winter nach Florida zu locken. Chelsea dürfte dem Knipser wohl keine Steine in den Weg legen, zumal Girouds Vertrag in London im kommenden Sommer ohnehin ausläuft.

adk 22 November, 2020 12:40