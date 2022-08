Seit Wochen wurde über einen allfälligen Wechsel des Abwehrspielers zum FC Barcelona spekuliert. Die Katalanen waren auch lange Zeit an ihm dran. Jetzt hat sich Azpilicueta aber für einen Verbleib bei Chelsea entschieden und seinen bis Juni 2023 gültigen Kontrakt vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Juni 2024 verlängert.

Der neue Klubboss Todd Boehly sagt zur Verlängerung des Captains: “Wir sind sehr glücklich, dass Cesar für mindestens zwei weitere Jahre bei Chelsea bleibt. Wir sind begeistert, dass unser Kapitän wieder einmal sein vorbildliches Engagement und seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt hat.”

Your captain. Azpi is here to stay! 👊

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2022