Lazio will sich Olivier Giroud krallen

Lazio Rom hat für den Sommer ein grosses Ziel für die Offensive: Olivier Giroud.

Der französische Weltmeister kann ablösefrei wechseln, nachdem sein Vertrag bei Chelsea Ende Juni ausläuft. Laut “Corriere dello Sport” bekundet Lazio grosses Interesse an einem Engagement des Torjägers. Dieser muss in der aktuellen Saison bei den Blues hartes Brot essen und zählt nicht mehr zum Stammpersonal. Immerhin: Zuletzt wurde der 33-Jährige von Cheftrainer Frank Lampard wieder häufiger eingesetzt. Wo die Reise von Giroud im Sommer weitergeht, ist noch völlig offen. In der Serie A war er bislang nicht tätig.

Auch Klubs aus seiner ranzösischen Heimat und möglicherweise “kleinere” Premier League-Klubs werden sich wohl um seine Dienste bemühen.

