Los Angeles FC ist sich mit Chelsea über Aubameyang-Wechsel einig

Für den gabunischen Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang findet sich ein Ausweg für einen Wechsel in die MLS.

Wie «tranfsermarkt.us» berichtet, haben sich der Los Angeles FC und Chelsea über einen leihweisen Wechsel des 33-Jährigen geeinigt. Demnach würde Aubameyang erst einmal bis im Sommer für die Amerikaner auflaufen. Chelsea zahlt das Gehalt des Stürmers weiterhin.

Ob der Deal zustandekommt, ist aber noch unklar und hängt davon ab, ob der Torjäger die Reise in die USA tatsächlich vollziehen will. Bei den Blues, wo sein Vertrag bis 2024 läuft, sind die Aussichten allerdings düster: Er wurde für die K.o.-Phase nicht für das Champions League-Kader gemeldet und musste zuletzt auch in der Meisterschaft auf die Tribüne.

psc 10 Februar, 2023 11:59