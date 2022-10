Milan fischt wieder bei Chelsea und will sich Armando Broja sichern

Der AC Mailand hat seine Fühler nach dem albanischen Nationalspieler Armando Broja vom FC Chelsea ausgestreckt und führt bereits Gespräche mit der Entourage des Mittelstürmers.

Der 21-Jährige kam in der Premier League in dieser Saison immerhin schon zu acht Einsätzen und erzielte dabei ein Tor. Zur Stammformation zählt er bei den Londonern allerdings noch nicht. Milan möchte nun von seinen guten Beziehungen zu den Londonern profitieren, die in der Vergangenheit beispielsweise auch schon den Transfer von Abwehrspieler Fikayo Tomori ermöglicht haben. Laut italienischen Medienberichten suchen die Milan-Verantwortlichen Paolo Maldini und Ricky Massara einen neuen Mittelstürmer und haben mit Chelsea bereits über Armando Broja gesprochen.

Die Blues sollen für den Angreifer allerdings 35 Mio. Euro Ablöse fordern. Das dürfte den Rossoneri deutlich zu viel sein. Der italienische Meister hofft wohl einmal mehr auf ein Leihgeschäft. In der vergangenen Saison lief der Stürmer auf Leihbasis in Southampton auf und erzielte in 32 Ligaspielen sechs Treffer.

psc 20 Oktober, 2022 15:33