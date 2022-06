Milan sondiert wegen Hakim Ziyech

Hakim Ziyech wäre beim FC Chelsea gerne Stammkraft, ist er aber nicht – und will den Klub deshalb verlassen. Der AC Mailand soll sich Chancen auf einen Transfer ausrechnen.

Der AC Mailand bemüht sich um den Transfer von Hakim Ziyech. Nach Angaben der Redaktion des Insiders Gianluca Di Marzio hat der Niederländer den FC Chelsea darüber in Kenntnis gesetzt, in den nächsten Wochen eine Veränderung anzustreben. Überraschend kommt das nicht wirklich.

Ziyech ist in der vergangenen Saison zwar in 44 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen und hat mit 14 Torbeteiligungen auch einen grundsoliden Eindruck hinterlassen. Dennoch ist er unter Thomas Tuchel nicht mehr als zu 2.490 Einsatzminuten gekommen. Ziyech ist also weit davon entfernt, Stammspieler zu sein.

Die Rossoneri sollen sich momentan um eine Einigung mit dem 29-Jährigen bemühen, für den aufgrund seines noch bis 2025 datierten Vertrags in jedem Fall eine Ablöse fällig wird. Die Verhandlungen könnten durch die Beziehungen zwischen den Vereinen, die beide in amerikanischer Hand sind, erleichtert werden.

aoe 25 Juni, 2022 12:44