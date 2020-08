Milan will Tiemoué Bakayoko zurückholen

Der AC Mailand plant in Zukunft wieder mit Mittelfeldspieler Tiemoué Bakayoko.

Der 25-jährige Franzose spielte in der Saison 2018/19 bereits auf Leihbasis bei den Rossoneri. Danach kehrte er zu Chelsea zurück, wobei er in der letzten Saison erneut ausgeliehen wurde – an den AS Monaco. Laut “Sky Italia” will Milan Bakayoko nun zurückholen. Da Chelsea trotz Vertrag bis 2022 weiterhin nicht auf den Mittelfeldprofi zählt, ist ein definitiver Wechsel denkbar.

psc 12 August, 2020 09:26