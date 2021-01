Mohamed Simakan ist momentan einer der am heissesten gehandelten Spieler auf dem europäischen Transfermarkt. Neben dem AC Mailand sollen dem 20 Jahre alten Innenverteidiger Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig Avancen machen.

Vor Kurzem signalisierte Simakan wenig Interesse daran, Racing Strassburg zu verlassen: “Ich bin aktuell Strassburg-Spieler und sehr glücklich hier. Es ist ein Verein, der mich wachsen lässt. Ich muss dem Trainer weiterhin beweisen, dass ich meinen Platz verdiene.”

Milan schaut sich daher nach einer Alternativlösung um, zumindest vorübergehend. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano hat der Serie-A-Topklub die Verbindung zu Fikayo Tomori aufgenommen. Simakan sei aber weiterhin die erste Option.

New chance for Fikayo Tomori: AC Milan have contacted Chelsea for the English centre back. Tomori would accept the destination. 🔵 #cfc

…but the main target for Milan is still Mohamed Simakan [Strasbourg]. Only if the deal will collapse, Tomori would be the option. 🔴 #acmilan

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2021