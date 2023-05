Offiziell: Mauricio Pochettino wird Trainer beim FC Chelsea

Bereits seit Wochen hatte es sich angebahnt und nun wird es auch vom FC Chelsea offiziell bestätigt: Mauricio Pochettino wird neuer Coach der Blues. Der Argentinier hat bei den Londonern einen Vertrag bis Ende Juni 2025 unterschrieben, heisst es in einer Pressemitteilung. Zuletzt war der 51-Jährige bis Sommer 2021 Trainer von Paris Saint-Germain und seither vereinslos gewesen.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023