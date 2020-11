Olivier Giroud drängt auf Chelsea-Abgang, wenn…

Olivier Giroud ist beim FC Chelsea in dieser Saison ins zweite oder gar dritte Glied gerückt. Ändert sich bis zur Öffnung des Transferfensters im Januar nichts daran, will der französische Torjäger den Verein vorzeitig verlassen.

Der 34-Jährige lief in dieser Saison für die Blues bisher sechsmal auf. Insgesamt stand er für seinen Klub nur 154 Minuten auf dem Platz. Eine sehr unbefriedigende Situation. Zum Vergleich: In der Rückrunde der Vorsaison zählte Giroud noch zum Stammpersonal und traf auch regelmässig. In der Offensive wurde er aber von Neuzugang Timo Werner und anderen Spielern “ersetzt”.

Laut “The Athletic” will der Routinier den Londoner Klub im Januar – und somit sechs Monate vor Vertragsende – verlassen, wenn sich an der Ausgangslage nichts ändern sollte. Woanders will Giroud wieder regelmässige Spielpraxis erhalten, damit auch sein Platz im EM-Kader Frankreichs nicht gefährdet ist. Nationaltrainer Didier Deschamps empfahl dem Angreifer einen Klubwechsel indirekt bereits.

Mit West Ham United soll es bereits einen sehr konkreten Interessenten für den Torjäger geben.

psc 17 November, 2020 19:03