Perfekt: Milan engagiert Chelsea-Verteidiger Fikayo Tomori

Abwehrspieler Fikayo Tomori wechselt (mindestens) bis Saisonende vom FC Chelsea zu Milan.

Wie die Serie A bekanntgibt, erhält der 23-jährige Engländer bei den Rossoneri eine Spielberechtigung. Im Leihvertrag, der bis Saisonende läuft, ist auch eine Kaufoption in Höhe von 30 Mio. Euro enthalten. Tomori stammt aus der Jugendabteilung von Chelsea, konnte sich in dieser Saison unter Trainer Frank Lampard allerdings nicht für regelmässige Einsätze aufdrängen. Nun wechselt er in die Serie A.

psc 22 Januar, 2021 11:50