Thiago Silva soll bei Chelsea verlängern

Wenn er für den FC Chelsea spielt, überzeugt Thiago Silva (36). Er soll nach Möglichkeit auch nächste Saison für die Blues spielen. Verlängert werden könnte der Einjahresvertrag via Option.

Thiago Silva lieferte bereits triftige Gründe, warum sein Vertrag beim FC Chelsea ausgedehnt werden sollte. “Sky Sports” zufolge sind die Londoner überzeugt von dem Brasilianer und streben tatsächlich mindestens ein weiteres gemeinsames Jahr an.

Indes bestätigte Chelsea-Trainer Frank Lampard am Freitag, dass Silvas Einjahresvertrag via Option um eine weitere Saison verlängert werden kann: “Ich habe die Berichte gesehen und es gibt eine Option in Thiagos Vertrag, die wir uns im Laufe der Saison ansehen können. Wir sind mit der Art und Weise wie er spielt sehr zufrieden.”

Silva war nach acht Jahren bei Paris Saint-Germain vor Saisonbeginn in den blauen Bezirk Londons gewechselt. Dort kommt er momentan auf neun Pflichtspiele. Dreimal lief Silva als Captain auf.

aoe 28 November, 2020 16:21