Unklare Zukunft von Liam Delap: Mehrere Klubs beobachten Chelsea-Stürmer

Die Situation von Liam Delap bei Chelsea bleibt offen – und wird aufmerksam verfolgt. Neben Sunderland sollen auch Brighton & Hove Albion, Manchester United, Newcastle United und Everton ein Auge auf den 22-jährigen Angreifer geworfen haben.

Nach seinem Wechsel von Ipswich Town im vergangenen Sommer für rund 30 Millionen Pfund konnte sich Delap an der Stamford Bridge bislang nicht wie erhofft durchsetzen. In der laufenden Premier-League-Saison kam der englische U21-Nationalspieler auf 15 Einsätze, erzielte dabei ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Ob er langfristig eine Rolle in Chelseas Planungen spielt, hängt laut «TEAMtalk» massgeblich vom weiteren Saisonverlauf ab. Die kommenden Monate gelten daher als richtungsweisend für Delaps Perspektive im Klub. Der Angreifer steht noch bis 2031 unter Vertrag, sein Marktwert wird derzeit auf rund 35 Millionen Euro geschätzt. Chelsea soll jedoch – sollte es zu Gesprächen kommen – eine Ablöse oberhalb der ursprünglich gezahlten Summe verlangen.