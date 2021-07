Victor Moses verlässt Chelsea nach 9 Jahren definitiv

Nach insgesamt neun Jahren, in denen er zwischenzeitlich Stammspieler war, aber auch immer wieder Ersatz war oder gar verliehen wurde, endet das Abenteuer von Victor Moses beim FC Chelsea endgültig.

Die Blues geben bekannt, dass sich der 30-jährige Nigerianer permanent Spartak Moskau anschliesst, wo er in der letzten Saison bereits auf Leihbasis spielte. Medienberichten zufolge fliessen 5 Mio. Euro Ablöse in Richtung Chelsea. Victor Moses stiess im August 2012 für 11,5 Mio. Euro von Wigan Athletic zu den Londonern. Seither wurde er insgesamt an nicht weniger als sechs (!) Vereine ausgeliehen. Darunter Liverpool, Fenerbahçe oder Inter Mailand. Bei Spartak Moskau unterzeichnet er nun einen Zweijahresvertrag.

Victor Moses has today completed a permanent transfer to Spartak Moscow. ✍️ The move brings to an end the wideman’s nine-year Chelsea career, good luck Victor! 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 2, 2021

psc 2 Juli, 2021 15:25