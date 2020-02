Der italienische Journalist Nicolo Schira meldet sich zu Wort und hält die Parameter des Angebots der Reds fest. Demnach offeriert der baldige englische Meister Timo Werner einen langfristigen Vertrag bis 2025 mit einem gesicherten Jahresgehalt von 8 Mio. Euro plus Boni.

Bezüglich Ablöse ist alles klar, da Werner eine Ausstiegsklausel in Höhe von angeblich 58 Mio. Euro besitzt. Die Klausel muss allerdings bis im April gezogen werden, weshalb die Einigung mit dem Stürmer rechtzeitig erfolgen muss. Die Gespräche sollen bereits intensiv geführt werden.

