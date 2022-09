“Haben Sie Angst vor dem Rauswurf?” – Das sagt Jürgen Klopp

Nach einem desolaten Champions League-Auftritt beim Auswärtsspiel in Neapel (1:4) muss sich Jürgen Klopp bei den eigenen Fans für seine Mannschaft entschuldigen und bezeichnet sich selbst als Schuldigen für die schwache Performance. Nach der Partie wird er mit der Frage konfrontiert, ob er nun Angst um seine Jobsicherheit hat.

Anlass für die Frage des Journalisten von “The Athletic” ist die auf den ersten Blick überraschende Entlassung von Thomas Tuchel bei Chelsea. Könnte es nun auch ihn erwischen, wird Klopp ziemlich unverblümt gefragt. Der 55-Jährige bleibt auf der Pressekonferenz nach der Pleite bei Napoli erst einmal gelassen. “Nicht wirklich. Unsere Besitzer sind eher ruhig und erwarten, dass ich die Situation sortiere und nicht denke, dass es jemand anderes tun wird”, sagt der Liverpool-Coach.

Klar ist, dass er seine Mannschaft wieder auf Kurs bringen muss. Die Leistung in Neapel war geradezu desaströs, wie er auch selbst formuliert: “Wir waren nie wirklich im Spiel. Wir standen nicht kompakt, weder defensiv noch offensiv. Wir müssen versuchen, ein Setup zu finden, um in so ziemlich allem viel besser zu werden.” Das nächste Spiel steht bereits am Samstag an. Da empfangen die Reds an der Anfield Road Wolverhmapton.

psc 8 September, 2022 10:24