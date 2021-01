Bekenntnis zu Liverpool: Salah räumt mit Gerüchten auf

Um Mohamed Salah sind in jüngster Vergangenheit einige Wechselgerüchte entstanden, nachdem er einen künftigen Wechsel zumindest nicht ausschloss. Nun räumt der Ägypter mit den Gerüchten jedoch auf und betont, dass er noch lange für den FC Liverpool spielen wolle.

Dort läuft der frühere Basler Profi seit Sommer 2017 auf und ist absoluter Leistungsträger. Salah bekennt sich in einem Interview mit dem norwegischen TV-Sender “TV2” zu den Reds: “Wenn man mich fragt, sage ich, dass ich so lange wie möglich hier bleiben möchte, aber, wie ich bereits gesagt habe, liegt es in den Händen des Vereins.”

Vertraglich ist der Torjäger aktuell bis 2023 gebunden. Gedanken über einen (baldigen) Transfer hat er nicht. Ohnehin will sich Salah lieber auf seine Aufgaben auf dem Platz konzentrieren: “Ich werde immer 100 Prozent geben bis zur letzten Minute, die ich in diesem Verein bin und ich möchte so viele Trophäen gewinnen, wie ich kann.”

psc 19 Januar, 2021 09:28