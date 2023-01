Bestätigt: Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk fällt wochenlang aus

Der FC Liverpool muss wochenlang auf seinen Abwehrchef Virgil van Dijk verzichten, wie Trainer Jürgen Klopp am Freitag bestätigt.

Der niederländische Verteidiger musste bei der 1:3-Niederlage bei Brentford am Montag in der Halbzeit das Handtuch werfen und wurde ausgewechselt. Eingängige Untersuchungen haben nun gezeigt, dass für Van Dijk eine längere Pause notwendig ist. «Es handelt sich nicht um eine kurzfristige Verletzung, aber ich hatte in meiner Karriere als Manager auch schon längerfristige Ausfälle. Es liegt also irgendwo dazwischen. Er wird auf jeden Fall ein paar Wochen ausfallen», teilt Klopp auf einer Pressekonferenz mit.

Auch Arthur Melo (26), Diogo Jota (26) und Luis Diaz (25) fallen wegen längerfristigen Blessuren zurzeit aus. Immerhin ist Captain Jordan Henderson am Wochenende im FA Cup gegen die Wolves wieder dabei.

