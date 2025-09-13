Chelsea zündet im Werben um Marc Guéhi nächste Stufe

Marc Guéhi ist auf dem Markt extrem heiss begehrt. Chelsea soll bezüglich eines Transfers ein Meeting abgehalten haben. Bei Liverpool folgt eine prominente Reaktion auf die Gerüchte.

Um Marc Guéhi ist ein Transfer-Wettrennen der Extraklasse entstanden. Der Vertrag des Abwehrstars von Crystal Palace läuft in weniger als einem Jahr aus, Liverpool soll ganz gute Karten auf einen ablösefreien Transfer im nächsten Sommer haben.

Nun aber zündet Chelsea im Werben um Guéhi offenbar die nächste Stufe. Gemäss "indykaila News" ist es vor wenigen Tagen zu einem Treffen zwischen Abgesandten der Blues und Guéhis Berater gekommen. Der 25-Jährige wisse demnach bereits, welcher der werbenden Vereine sein nächster sein werde.

Auf welchen Klub genau Guéhis Wahl fallen wird, bleibt jedoch offen. Der FC Barcelona, Real Madrid, der FC Bayern sowie Manchester City sollen zu den Topadressen gehören, die die Situation um Guéhi ganz genau verfolgen.

Liverpool äussert sich zu Gerüchten um Marc Guéhi

Derweil hat Liverpool ziemlich deutlich auf die Gerüchte über einen kurz bevorstehenden Transfer noch im zurückliegenden Wechselfenster reagiert.

"Ich finde es lächerlich, wenn ich leugnen würde, dass wir kurz davor standen, Marc Guehi zu verpflichten", sagte Liverpools Trainer Arne Slot während einer Pressekonferenz. "Natürlich wollten wir ihn verpflichten, weil wir an ihm interessiert waren. Im Januar oder im Sommer? Das verrate ich Ihnen nicht."

aoe 13 September, 2025 10:59