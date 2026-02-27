SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Begehrter Stürmer

Der andere Luis Suarez ist auf dem Schirm von Liverpool & Newcastle

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 Februar, 2026 17:47
Luis Suarez spielte schon einmal für den FC Liverpool und dies sehr erfolgreich. Ein Namensvetter des mittlerweile 39-Jährigen steht nun ebenfalls im Fokus der Reds.

Der kolumbianische Angreifer von Sporting hört ebenfalls auf diesen Namen. Dieser Luis Suarez ist 28-jährig und kann in der aktuellen Saison mit bereits 27 Treffern in 36 Pflichtspielen überzeugen. Laut Transferexperte Ekrem Konur spielt der Mittelstürmer im Fokus von Liverpool – und auch von Newcastle United.

Die beiden Premier League-Klubs könnten im Sommer Angebote für den kolumbianischen Nationalspieler abgeben. Als Ablöse stehen rund 60 Mio. Euro im Raum. Erst im vergangenen Sommer wechselte Suarez aus Spanien von Almeria nach Lissabon. Bei Sporting steht er nun bis 2030 unter Vertrag.

