FC Liverpool bietet Roberto Firmino neuen Vertrag an

Den Branchengesetzen zufolge muss der FC Liverpool in diesem Sommer bei Roberto Firmino eine Zukunftsentscheidung treffen. Und das haben die Reds offenbar gemacht.

Der FC Liverpool plant die nächsten Jahre mit Roberto Firmino. Laut dem englischen “Football Insider” haben die Reds im Sinn, dem Mittelstürmer eine Verlängerung seines bis 2023 datierten Vertrags anzubieten.

Trainer Jürgen Klopp ist nach wie vor ein grosser Bewunderer des Brasilianers und glaubt, dass er in den kommenden Spielzeiten noch eine wichtige Rolle spielen kann. Unter Klopps Leitung war Firmino meist unantastbar, was sich in dieser Saison aber geändert hat. Diogo Jota hat dem Nationalspieler den Rang abgelaufen.

Dennoch ist Firmino, der im Oktober 31 Jahre alt wird, weiterhin ein wichtiges Puzzleteil in der Liverpooler Offensive – und er bringt immer noch seine Leistung. In 22 Spielen speiste Firmino immerhin sieben Tore und vier Vorlagen ein. In der Premier League stand er nur siebenmal in der Startelf (insgesamt 662 Minuten).

aoe 12 Februar, 2022 16:04