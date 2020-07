Der 32-jährige Angreifer unterschreibt beim Premier League-Klub für drei Jahre. Der Transfer erfolgt ablösefrei, nachdem der Kontrakt von Adam Lallana bei Liverpool nach Ende der Saison ausgelaufen ist. In der abgelaufenen Saison bestritt er 22 Pflichtspiele für die Reds. Er zählte aber seit längerem nicht mehr zum Stammpersonal.

😁 It’s official!

✍️ Albion are delighted to announce the signing of Adam Lallana on a three-year contract!#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 27, 2020