Fix: Liverpool bestätigt die Verpflichtung von Thiago

Der FC Liverpool bestätigt am Freitagabend den Zuzug von Mittelfeldspieler Thiago.

Die Reds überweisen rund 30 Mio. Euro Ablöse an den FC Bayern und nehmen den 29-jährigen Spanier für vier Jahre bis 2024 unter Vertrag. Thiago verlässt München nach insgesamt sieben Jahren und nimmt eine neuer Herausforderung in der Premier League an. Der Spielmacher war ein Wunschspieler von Jürgen Klopp und entschied sich auch für das Angebot des Meisters. Er erhält seine gewohnte Rückennummer 6.

psc 18 September, 2020 17:03