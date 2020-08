Der FC Liverpool plant die kommenden Jahre mit Neco Williams. Der Englische Meister gibt in diesem Zusammenhang bekannt, den Vertrag des 19-Jährigen langfristig verlängert zu haben. Die neue Laufzeit nennen die Liverpooler allerdings nicht.

“Es fühlt sich überragend an. Im Moment glaube ich, dass es für mich keinen besseren Ort gibt, um zu lernen und ein besserer Spieler zu werden, als hier zu sein und mit den Jungs zu arbeiten”, kommentiert Williams seine neue Bindung an den Klub.

Trainer Jürgen Klopp nimmt ebenfalls Stellung: “Er trainierte vom ersten Tag an wie eine Maschine. Er hat viele Dinge, die uns gefallen. Deshalb bin ich wirklich glücklich, dass er diesen Vertrag unterzeichnet hat.”

Nach der Wiederaufnahme der Premier League infolge der Corona-Pandemie kam Williams auf sechs Einsätze – dreimal stand er sogar in der Startelf. Aktuell bereitet sich der walisische Junioren-Nationalspieler mit seinen Kollegen in Österreich auf die neue Saison vor.

🙌 @necowilliams01 has signed a new long-term contract 🙌

The 19-year-old commits his future to the champions ✊

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 17, 2020