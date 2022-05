Fix: Liverpool krallt sich Fulhams Supertalent Fabio Carvalho

Die beiden Vereine standen bereits im Winter im Austausch wegen eines Transfers des 19-Jährigen und haben sich nun definitiv geeinigt, wie sie bestätigen. Carvalho kam in der abgelaufenen Aufstiegssaison bei den Cottagers zu 36 Ligaeinsätzen. Dabei steuerte er zehn Tore und acht Assists bei. Künftig läuft der Offensivspezialist an der Anfield Road auf.

Carvalho unterschreibt in Liverpool einen Fünfjahresvertrag und kostet inklusive Boni rund 7,7 Mio. Pfund.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.

The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌

— Liverpool FC (@LFC) May 23, 2022