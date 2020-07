Der 30-jährige Mittelfeldspieler kann den Titel als Fussballer des Jahres in der Premier League einstreichen. Jordan Henderson setzte sich gegen grosse Konkurrenz unter anderem von Kevin de Bruyne, Marcus Rashford und auch internen Konkurrenten von den Reds durch.

Ausgezeichnet wird der Fussballer des Jahres von der “Football Writers’ Association”, also der schreibenden Zunft.

BREAKING – Jordan Henderson is the new Footballer of the Year for 2019-20. The Liverpool and England midfielder held off strong competition from Kevin De Bruyne, Marcus Rashford and other LFC team-mates to win football oldest individual award. Details: https://t.co/fHqoq9Rl1d pic.twitter.com/8s3uCYyGCG

— The FWA (@theofficialfwa) July 24, 2020