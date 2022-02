Jürgen Klopp fordert James Milner zur Vertragsverlängerung auf

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hofft auch künftig auf die Dienste von James Milner zählen zu können.

Der 36-jährige Allrounder kommt Ende Juni am Ende seines gegenwärtigen Kontrakts an. Der Klub bietet Milner aber eine Verlängerung um ein weiteres Jahr an. Klopp kommentiert: “James Milner war während meiner Zeit in Liverpool eine absolute Konstante. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, ohne ihn zu tun, was ich tat.”

Der deutsche Trainer schätzt den Fighter, der 2015 von Manchester City zu den Reds wechselte, sehr und setzte ihn auch in dieser Saison bereits wieder 25 Mal ein. Meist spielt Milner im zentralen Mittelfeld oder auf der rechten Abwehrseite.

psc 23 Februar, 2022 17:18