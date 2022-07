Jürgen Klopp reagiert auf Abschiedsgerüchte um Roberto Firmino

Zuletzt tauchten Spekulationen auf, wonach neben Sadio Mané auch Roberto Firmino dem FC Liverpool den Rücken kehren könnte. Dazu wird es laut Reds-Coach Jürgen Klopp allerdings nicht kommen.

Der 55-Jährige dementiert die Wechselgerüchte eindeutig. “Bobby ist von entscheidender Bedeutung für uns. Er ist das Herz und die Seele dieser Mannschaft. Ich bin absolut zufrieden und für mich gibt es keinen Zweifel an seiner Qualität. Die Art und Weise, wie wir in den vergangenen Jahren gespielt haben, war nur wegen Bobby möglich”, stellt Klopp am Donnerstag auf einer Pressekonferenz klar. Firmino ist noch für eine weitere Saison an Liverpool gebunden. Zuletzt gab es Gerüchte, wonach sich Juventus um seine Dienste bemühen könnte. Von einem Abgang des Nationalspielers will Klopp allerdings nichts wissen. Er bezeichnet den früheren Bundesliga-Stürmer sogar als “unverzichtbar”.

In der vergangenen Saison musste Firmino wegen Verletzungen zwar einige Male pausieren, ansonsten war er in der Offensive aber gesetzt und wird dies wohl auch in dieser Spielzeit sein. Auch eine Vertragsverlängerung ist möglich.

