Jürgen Klopp zieht bei van Dijk Gefängnis-Vergleich

Liverpools Trainer Jürgen Klopp muss wohl lange auf seinen designierten Abwehrchef Virgil van Dijk verzichten. Eine bittere Situation, die den deutschen Coach zu einem speziellen Vergleich hinreissen lässt.

Der Verein und auch Klopp bestätigen weiterhin nicht, dass sich der niederländische Verteidiger einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Diverse englische Medien berichteten aber direkt nach der Verletzung von van Dijk im Derby gegen Everton davon. “Er wird ziemlich lange weg sein, so ist die Situation. Wir fühlen in diesem Moment extrem mit ihm, weil die meisten von uns in einer ähnlichen Situation waren. Du brauchst so etwas nicht. Aber du musst darüber hinwegkommen, und Virgil wird es zu 100 Prozent schaffen”, wird Klopp auf der Webseite des Klubs zitiert.

Der Cheftrainer steht seinem Abwehrboss bei und zieht einen besonderen Vergleich: “Wir sind für ihn da, das weiss er. Wir werden auf ihn warten wie eine gute Frau, wenn der Ehemann im Gefängnis sitzt, und in der Zwischenzeit alles tun, um es ihm so einfach wie möglich zu machen.”

psc 20 Oktober, 2020 09:50