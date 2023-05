Liverpool bestätigt: Jörg Schmadtke wird neuer Sportdirektor

Der FC Liverpool hat einen neuen Sportdirektor. Der frühere Bundesliga-Manger Jörg Schmadtke übernimmt bei den Reds.

Jörg Schmadtke kümmert sich ab dem 1. Juni als Sportdirektor um den FC Liverpool. Der 59-jährige Deutsche hatte zuvor lange Jahre in der Bundesliga gearbeitet, zuletzt war er dort für den VfL Wolfsburg tätig gewesen, wobei er zum 31. Januar 2023 eigentlich sein Karriereende bekanntgegeben hatte. Für Liverpool kehrt der gebürtige Düsseldorfer nun doch nochmal ins Fussball-Business zurück und wird künftig Arbeitskollege seines Landsmanns Jürgen Klopp.

We can confirm Jorg Schmadtke has been appointed as the club's new sporting director. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2023

Damit tritt Schmadtke bei den Reds die Nachfolge von Julian Ward an, der Liverpool als Sportdirektor verlässt. Mike Gordon, Präsident der Fenway Sports Group, sagt zum Deal: "Zunächst einmal möchte ich Jörg beim Liverpool Football Club willkommen heissen, in der Gewissheit, dass er eine Fülle von Wissen und Erfahrung in eine Rolle einbringen wird, in der diese Qualitäten sowohl für ihn als auch für uns nur von Vorteil sein können."

Und weiter: "Jörg wird mit unserer Fussballabteilung zusammenarbeiten, die Jürgen Klopp weiterhin unterstützt, um den Verein in allen Bereichen weiterzuentwickeln und zu vergrössern. Gleichzeitig mit der Begrüssung von Jörg müssen wir uns auch von Julian Ward verabschieden, der uns in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Sportdirektor, mit unermüdlichem Fleiss, Kraft und Energie gedient hat."

adk 30 Mai, 2023 11:10