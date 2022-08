Der 19-Jährige stiess vor drei Jahren von Fulham zu den Reds und bestritt bislang elf Spiele in der Premier League. Nun verlängert Elliott seinen Vertrag in Liverpool langfristig bis 2027.

We are delighted to announce that Harvey Elliott has signed a new long-term contract with the club! 😁✍️

— Liverpool FC (@LFC) August 11, 2022