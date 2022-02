Liverpool bietet James Milner neuen Vertrag

Der FC Liverpool plant weiterhin mit seinem Allrounder James Milner.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, bieten die Reds dem 36-jährigen Routinier einen neuen Einjahresvertrag für die kommende Saison an. Trainer Jürgen Klopp erachtet den früheren englischen Nationalspieler weiterhin als wichtiger Bestandteil seines Teams und will auch in der kommenden Spielzeit auf diesen zählen können. Gespräche laufen bereits. Milner muss nun entscheiden, ob er in Liverpool bleiben oder woanders noch einmal eine neue Herausforderung annehmen will. Er schnürt seine Schuhe bereits während sechseinhalb Jahren für den Traditionsklub.

psc 15 Februar, 2022 12:20