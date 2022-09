Liverpool krallt sich doch noch einen Mittelfeldprofi – Arthur kommt

Der FC Liverpool wird auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv und schnappt sich voraussichtlich den brasilianischen Mittelfeldspieler Arthur Melo.

Der 26-jährige Brasilianer wird bei Juventus nicht glücklich und kam bei den Turinern in dieser Saison bislang nicht zum Einsatz. Jetzt folgt er den Lockrufen aus Liverpool und wird laut Transferexperte Gianluca di Marzio am Nachmittag den Medizintest bei den Reds bestreiten. Arthur hat dem Angebot des Premier League-Klubs sofort zugestimmt als es am späten Mittwochabend ersten Kontakt gab.

Beim Deal soll es sich um eine Leihe ohne Kaufoption handeln. Arthur steht in Turin bis 2025 unter Vertrag.

psc 1 September, 2022 10:45