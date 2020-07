Ein langjähriger Liverpool-Profi steht vor dem Abgang

Nachdem er sich zum englischen Meister küren konnte, wird der kroatische Verteidiger Dejan Lovren den FC Liverpool wohl nach sechs Jahren und trotz weiterlaufendem Vertrag verlassen.

Der 31-jährige Routinier steht laut “Guardian” vor einem Wechsel nach Russland: Zenit St. Petersburg soll für den Innenverteidiger 12 Mio. Euro hinlegen. Dejan Lovren spielte in der abgelaufenen Saison und auch schon davor keine zentrale Rolle mehr unter Reds-Coach Jürgen Klopp. In Russland will er nun wieder durchstarten und regelmässig spielen.

Für die kroatische Nationalmannschaft lief Lovren in bisher 57 Spielen auf.

psc 24 Juli, 2020 14:03