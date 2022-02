Liverpool scheitert mit Offensive für Fulham-Juwel Fabio Carvalho

Der FC Liverpool hat sich am Deadline Day intensiv um Fulhams Youngster Fabio Carvalho bemüht. Letztlich lief die Zeit davon.

Die Reds haben es nicht geschafft, den 19-Jährigen an Bord zu holen. Geplant gewesen wäre, Carvalho für mehrere Jahre unter Vertrag zu nehmen, aber ihn gleich bis Saisonende wieder an Fulham auszuleihen. Der Plan ist gescheitert, da es zwischen den Klubs erst sehr spät eine Einigung über eine Ablöse von 9,5 Mio. Euro gab. Medienberichten zufolge hatte der Youngster den Medizincheck in London bereits absolviert. Letztlich reichte die Zeit aber nicht aus, alle notwendigen Papiere für den Transfer bei der English Football League einzureichen.

Aufgeschoben ist indes nicht aufgehoben: Carvalhos Vertrag bei den Cottagers läuft zum Saisonende aus. Liverpool könnte nun versuchen, den englischen Nachwuchsnationalspieler mit portugiesischen Wurzeln im Hinblick auf die kommende Saison ablösefrei zu verpflichten.

psc 1 Februar, 2022 10:07