Liverpool fordert bei Timo Werner Bedenkzeit

Der FC Liverpool bittet Timo Werner und dessen Klub RB Leipzig um Bedenkzeit.

Der deutsche Nationalspieler bleibt eines der Toptransferziele der Reds in diesem Sommer. Ob sie den Trigger tatsächlich ziehen, ist aber noch offen. Wie der “Guardian” berichtet, wurden der 24-Jährige und dessen Berater informiert, dass man die Machbarkeit eines Wechsels in diesem Kalenderjahr angesichts der Coronakrise zunächst ausloten müsse. Noch könne deshalb keine Entscheidung fallen. Liverpool scheint sich aber weiterhin in der Pole Position zu befinden, was einen Zuzug von Timo Werner angeht.

Dank einer Ausstiegsklausel könnte der Torjäger diesen Sommer für 60 Mio. Euro wechseln. Diese muss angeblich bis am 15. Juni gezogen werden. Da noch unklar ist, ob und wie es in der Premier League weitergeht, will Liverpool wohl zunächst abwarten.

Zuletzt hatte Werner öffentlich verkündet, dass ihn ein Auslandswechsel mehr reizt als ein ligainterner zum FC Bayern.

psc 5 Mai, 2020 10:40