Liverpool verlängert mit Ersatzgoalie Adrian

Der 34-jährige Spanier stiess vor zwei Jahren von West Ham zu den Reds. Der Kontrakt lief zum Saisonende aus und wird nun verlängert. Zur Vertragslänge macht der Premier League-Klub keine Angaben. Adrian bestritt in der vergangenen Spielzeit aufgrund von Verletzungen von Stammkeeper Alisson unter anderem drei Premier League- und ein Champions League-Spiel.

🔴 @AdriSanMiguel has signed a new, extended contract with the Reds 🔴

