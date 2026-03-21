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Verletzt lange raus

Liverpool vermeldet Erfreuliches zu Alexander Isak

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 März, 2026 15:28
Liverpool vermeldet Erfreuliches zu Alexander Isak

Liverpool muss seit Langem auf Alexander Isak verzichten. Arne Slot hat nun Erfreuliches über den Topstar zu berichten.

Der FC Liverpool kann bald wieder auf Alexander Isak zurückgreifen. «Alexander Isak wird rechtzeitig für das Spiel gegen Paris Saint-Germain zurück sein, das steht fest», sagte Arne Slot am Samstag.

Und weiter: «Es ist zu 100 Prozent sicher, dass die Fans in der nächsten Saison das Beste von ihm sehen werden, und wir versuchen sicherzustellen, dass wir in dieser Saison fast das Beste oder das Beste von ihm sehen werden.»

Isak hatte sich kurz vor Weihnachten einen Wadenbeinbruch zugezogen und war seitdem nicht mehr zum Einsatz gekommen. Für den Schweden läuft es seit seinem 145-Millionen-Wechsel im vergangenen Sommer an der Anfield Road alles andere als rund.

Liverpool muss also noch rund zweieinhalb Wochen auf Isak verzichten. Das Hinspiel im Viertelfinal der Champions League auswärts gegen PSG ist für den 8. April angesetzt, das Rückspiel eine Woche später.

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