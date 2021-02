Liverpool verstärkt seine Abwehr mit Zweitliga-Verteidiger Ben Davies

Der FC Liverpool verkündet die Verpflichtung des englischen Verteidigers Ben Davies.

Der 25-jährige Abwehrspieler stösst von Zweitligist Preston North End zum amtierenden englischen Meister und unterzeichnet da einen langfristigen Vertrag. Ben Davies spielte in dieser Saison in der Championship in 19 Partien. Er soll helfen die Personalprobleme in der Abwehr der Reds zu bewältigen. Die Ablöse beträgt 500’000 Pfund. Durch Boni können weitere 1,1 Mio. Pfund hinzukommen.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp “sieht das Potential” in Davies, wie er betont: “Wir sehen die Qualität und wir sehen das Potential, da er 25 ist und noch viel kommt. Ich mag sehr viel an seinem Spiel.”

✍️ Welcome to the Reds, Ben Davies. — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021

psc 1 Februar, 2021 21:05